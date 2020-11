Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Oktober setzte sich der Aufschwung am Markt für Euro-Unternehmensanleihen mit Rating Investment Grade moderat fort, so die Experten von Union Investment.Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) seien weitere Zugewinne in Höhe von 0,8 Prozent zu beobachten gewesen. Die weltweit starke Zunahme der Corona-Infektionen sei zunächst am Markt ausgeblendet worden. Angesichts der Entwicklung habe die dann zum Monatsende hin zunehmende Unsicherheit zu - nach einem zunächst rückläufigen Trend - wieder ansteigenden Risikoprämien (Asset Swap Spreads) geführt. Dennoch hätten sich diese per Saldo im Oktober um sieben auf 87 Basispunkte eingeengt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...