Pfizer und BioNtech gaben bekannt, dass ihr Coronavirus-Impfstoffkandidat in der dritten Phase der klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse zeigte. Die "Old Economy" erlebt ein Comeback. Wer sind die Gewinner und Verlierer? Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020 Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...