ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Infineon nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Analyst Achal Sultania passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnschätzungen an die Resultate des Halbleiterkonzerns sowie den neuen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr an. Infineon sollte weiter vom Elektrifizierungstrend in der Autoindustrie profitieren. Dies preise die Aktie aber schon weitgehend ein./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 05:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0006231004

