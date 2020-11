München (ots) - Die LBS Bayern hat eine neue Tariffamilie mit noch niedrigeren Zinsen für Bauspardarlehen eingeführt. Künftig sind dadurch Bauspardarlehen mit einem Nominalzins ab 0,25 Prozent möglich. Im neuen Tarif LBS-Z5, der sich für klassische Eigenheimfinanzierungen eignet, bietet die Bayerische Landesbausparkasse Bauspardarlehen mit einem Nominalzins von 0,7 Prozent an (effektiver Jahreszins ab 1,46 Prozent). Im Tarif LBS-Z8, der insbesondere für Hausbesitzer attraktiv ist, die für eine energetische Modernisierung vorsorgen wollen, sind Bauspardarlehen mit einem Nominalzins von 0,25 Prozent verfügbar (effektiver Jahreszins ab 1,47 Prozent).



Damit bietet die LBS Bayern die günstigsten Finanzierungskonditionen in der über 90-jährigen Unternehmensgeschichte. Zudem ist nun in Verbindung mit dem Finanzierungsmodell LBS-Opti 35 eine Zinssicherung bis zu 35 Jahren möglich. So können sich Immobilienfinanzierer besonders lang vor steigenden Zinsen schützen. Kunden, die bereits einen Bausparvertrag der LBS Bayern besitzen und an einem Umstieg in die neue Tariffamilie interessiert sind, haben dazu die Möglichkeit. Ob sich ein Umstieg für den Kunden lohnt, berechnen die Berater in den Geschäftsstellen von LBS und Sparkassen.



