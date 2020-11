Wien (www.anleihencheck.de) - Mit der starken Risk-On-Stimmung gestern zeigte der europäische Primärmarkt wieder eine hohe Aktivität, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter den Corporate-Emittenten hätten sich gestern u.a. Adler Group SA (EUR 400 Mio., 6J, 3,0% Rendite, BB+), FCA Bank SpA/Ireland (EUR 850 Mio., 3J, MS+75 BP, Baa1/BBB/BBB+) sowie Klepierre SA (EUR 600 Mio., lange 10J, MS+110 BP, A-) befunden. Bei den Financials seien Aegon Bank NV (EUR 500 Mio., 5J, MS+10 PB, Covered, AAA), Deutsche Bank AG (A: EUR 1,5 Mrd., 5NC4, MS+160 BP; B: EUR 1,5 Mrd., 10NC9, MS+205 BP; SNP; Baa3/BBB-/BBB), Erste Group Bank AG (EUR 750 Mio., 8NC7, MS+52 BP, SP, A2/A/A) sowie OP Corporate Bank plc (EUR 1 Mrd., 7J, MS+48 BP, Aa3/AA-) mit EUR-Papieren am Primärmarkt aktiv gewesen. In der EUR-Dealpipeline würden sich u.a. PureGym (EUR 445 Mio.) sowie UPM (EUR Green Benchmark 8J) und Allianz (EUR RT1 Benchmark, PNC10,4) befinden. ...

