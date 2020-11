Unterföhring (ots) - 10. November 2020: Nicht noch eine endlose Casting-Show! Nein. Luke Mockridge rockt die schnellste Casting-Show aller Zeiten. Und zwar in seiner einzigartigen Manier: In "Luke - Die Band 2020" will der Entertainer an nur einem Abend eine Band casten. Ob Boyband oder Girl Group - das geht doch gar nicht. Oder? SAT.1 zeigt die vielleicht ambitionierteste Ausgabe von "LUKE! Die Greatnightshow" am Freitag um 20:15 Uhr.Und was gehört ebenso zu einem richtigen Bandcasting wie begabte KandidatInnen mit unterschiedlich ausgeprägtem Talent? Natürlich eine professionelle Jury. Luke holt sich Unterstützung von den Ausnahme-Musikern Vanessa Mai und Nico Santos sowie von Mr. Rasiermesserscharfe-Zunge, dem ausgewiesenem Boyband-Experten Thomas Hermanns. Welche Band werden sie am Ende zusammenstellen?Wie alle Produktionen der Seven.One Entertainment Group findet auch "Luke - Die Band 2020" nicht vor Publikum statt.Die zweite Staffel "LUKE! Die Greatnightshow" im Überblick:13. November: "Luke - Die Band 2020"20. November: "Luke vs. Köln""LUKE! Die Greatnightshow: Luke - Die Band 2020 " am Freitag, 13. November, in SAT.1.Hashtag zur Show: GreatnightshowPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.oneKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4758481