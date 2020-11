NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Die Fluggesellschaft werde über genügend Liquidität verfügen, um die kommenden zwölf Monate über die Runden zu kommen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings müsse sich die Kranichlinie mit dem Abbau des steigenden Schuldenbergs auseinandersetzen. Die Refinanzierung der Schulden sei derweil möglich, ohne das gesamte Tafelsilber zu verkaufen. So könne die Lufthansa an ihrer Technik-Sparte festhalten./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 00:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

