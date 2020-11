DJ Creditreform: Überschuldungslage trotz Rückgangs besorgniserregend

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Überschuldung der Verbraucher in Deutschland hat 2020 trotz der Coronavirus-Pandemie nochmals abgenommen, so das Ergebnis des "Schuldneratlas Deutschland" von Creditreform. Nur auf den ersten Blick hätten sich die Zahlen zur Überschuldung positiv entwickelt, so die Wirtschaftsauskunftei - mit 6,85 Millionen Überschuldeten würden 69.000 Fälle weniger verzeichnet als 2019. Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in Deutschland, sank leicht auf 9,87 Prozent.

"Der vermeintlich positive Befund ist allerdings kein Zeichen der Entspannung", erklärte der Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform, Patrik-Ludwig Hantzsch. Der Schein trüge. Im Corona-Jahr 2020 beeinflussten "viele Sonderfaktoren das Überschuldungsgeschehen, so dass die wirklichen Werte deutlich schlechter ausfallen". Zudem zeichneten sich einige Negativtrends ab, die eine nachhaltige Wirkung auf bestimmte Gruppen und Milieus über die Krise hinaus haben dürften.

Auf den ersten Blick sei die aktuelle Überschuldungsentwicklung paradox, da die Corona-Pandemie und die von der Politik beschlossenen Schutzmaßnahmen die Wirtschaft in eine tiefe Rezession geschickt hätten. Die staatlichen Hilfsmaßnahmen haben nach der Analyse von Creditreform aber die schlimmsten sozialen Auswirkungen abgemildert, und auch die erhöhte Sparneigung und Ausgabenvorsicht sowie eine größere Konsumzurückhaltung hätten dafür gesorgt, dass ein flächendeckender Liquiditätsengpass bisher ausgeblieben sei.

Freiberufler am Rande der Überschuldung

Dennoch sei die Lage besorgniserregend. Rund 700.000 Menschen hätten den Arbeitsplatz verloren, bis zu 7,3 Millionen Menschen seien in Kurzarbeit oder dies gewesen, und viele Menschen mit geringem Einkommen könnten ihrer selbstständigen oder teilberuflichen Tätigkeit nicht nachgehen. Schätzungen zufolge kämpften derzeit zwei Millionen Freiberufler und Soloselbstständige um ihre Existenz und stünden "am Rande einer Überschuldung". Der teilweise Lockdown im November verschärfe diese Problematik zusätzlich.

Creditreform sprach von "bedenklichen Teilergebnissen" der Analyse. So gewinne Altersüberschuldung noch stärker als in den Vorjahren an Bedeutung: Die Zahl überschuldeter Verbraucher über 50 Jahre habe mit 246.000 Fällen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Durch fast alle Altersgruppen zögen sich zudem trotz Corona die Folgen einer zunehmenden Konsumverschuldung.

"Die langfristigen Perspektiven für die Überschuldungsentwicklung sind besorgniserregend, da die Corona-Pandemie auch eine weitere Polarisierung von Einkommen und Vermögen bewirkt", sagte Hantzsch. Während Gutverdiener Einkommensausfälle kompensieren könnten, hätten die unteren sozialen Schichten keine oder nur sehr geringe finanzielle Reserven. Bereits jetzt deuteten sich finanzielle Überlastungen an, die zeitlich versetzt zu einem Anstieg der Überschuldungsfälle führen würden. Bei den Verbraucherinsolvenzverfahren werde die Verkürzung der Wohlverhaltensperiode ab Oktober 2020 zudem zu einem zusätzlichen Anstieg von Überschuldungsfällen führen.

Angesichts der Daten mahnte die Bürgerbewegung Finanzwende die Politiker zum Handeln. "Die Politik sollte endlich eine überzeugende Antwort darauf geben, wie sie Überschuldung in den Griff bekommen will", sagte ihr Verbraucherschutzexperte Julian Merzbacher. "Es entsteht eine gefährliche Schieflage, wenn in der Corona-Krise Milliarden in Unternehmensrettungen fließen, während Überschuldete vielfach allein zurückgelassen werden." Auch müsse die Finanzbranche gerade in dieser Krise ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.

