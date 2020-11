Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hatte die neue Handelswoche mit einem heftigen Kurs-Sprung begonnen. Geht das so weiter? Und was bedeutet das für Anleger, die bei dieser plötzlichen Rallye nicht dabei waren? Zertifikateexperte Anouch Wilhelms, Société Générale, blickt auf die Gründe für den rasanten DAX-Anstieg zu Wochenbeginn und die Reaktionen der Zertifikate-Anleger. Welche Möglichkeiten sich in der jeweiligen Marktlage hier bieten können, erklärt er in dieser Ausgabe von "Zertifikate Aktuell" im Gespräch mit Moderatorin Viola Grebe.