Stora Enso und Tetra Pak untersuchen gemeinsam die Möglichkeit des Baus einer neuen Recyclinglinie, um das Recycling von gebrauchten Getränkekartons in Mittel- und Osteuropa deutlich zu steigern. Die beiden Partner initiieren eine Machbarkeitsstudie, um die Machbarkeit des Baus einer groß angelegten Recyclinglinie für gebrauchte Getränkekartons (UBC) in Stora Ensos Werk Ostroleka in Polen zu prüfen. In dem Modell würde Stora Enso die Fasern aus gebrauchten Getränkekartons in seinem Werk Ostroleka zerkleinern und trennen und die recycelten Fasern als Rohmaterial verwenden, während Tetra Pak das ...

