UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Mass., USA, Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ("Merus", "das Unternehmen", "wir" oder "unser"), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische volllange Antikörper (Biclonics und Triclonics) entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass es auf der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), die vom 10. bis 15. November 2020 virtuell abgehalten wird, präklinische Daten aus seinem MCLA-145-Programm vorstellt.



"Wir freuen uns darauf, Daten zu MCLA-145 vorzustellen, unserem bispezifischen Biclonics-Antikörper im klinischen Stadium, der auf CD137 an T-Zellen und PD-L1 an Krebszellen abzielt", so Andrew Joe, Chief Medical Officer von Merus. "MCLA-145 ist das am weitesten fortgeschrittene Programm bei unserer Zusammenarbeit mit Incyte. In präklinischen Studien zeigt MCLA-145 eine starke Anti-Tumor-Wirkung und scheint keine der Sicherheitsrisiken aufzuweisen, die bei anderen potenten CD137-Agonisten beobachtet wurden."

E-Poster-Präsentationen:

Titel: MCLA-145 (CD137xPD-L1): a potent CD137 agonist and immune checkpoint inhibitor that does not show signs of peripheral toxicity in preclinical models (MCLA-145 [CD137xPD-L1]: ein potenter CD137-Agonist und Immuncheckpoint-Inhibitor, der in präklinischen Modellen keine Anzeichen peripherer Toxizität zeigt)

Poster-Nr.: 814

Autoren: Kees Bol, Wilfred Marissen, Jeroen Elassiass-Schaap, Paul Tacken, Steef Engels, Liang-Chuan Wang, Arpita Mondal, Mark Throsby, Alan Roberts, Patrick Mayes, Cecile Geuijen



Titel: MCLA-145 is a bispecific IgG1 antibody that inhibits PD-1/PD-L1 signaling while simultaneously activating CD137 signaling on T cells (MCLA-145 ist ein bispezifischer IgG1-Antikörper der die PD-1/PD-L1-Signalübertragung hemmt und gleichzeitig die CD137-Signalübertragung an T-Zellen aktiviert

Poster-Nr.: 820

Autoren: Paul Tacken, Liang-Chuan Wang, Rinse Klooster, Pieter Fokko van Loo, Jing Zhou, Arpita Mondal, Yao-bin Liu, Arjen Kramer, Thomas Condamine, Alla Volgina, Linda J. A. Hendriks, Hans van der Maaden, Eric Rovers, Steef Engels, Floris Fransen, Renate den Blanken-Smit, Vanessa Zondag-van der Zande, Abdul Basmeleh, Willem Bartelink, Ashwini Kulkarni, Wilfred Marissen, Cheng-Yen Huang, Leslie Hall, Shane Harvey, Chrysi Kanellopoulou, Shaun Stewart, Horacio Nastri, Alexander B. H. Bakker, Ton Logtenberg, Simon Plyte, Patrick A. Mayes, Mark Throsby, Cecile Geuijen



Die Poster werden von Montag, 9. November 2020, bis zum 31. Dezember 2020 im virtuellen Posterraum ausgestellt.

Abstracts sind auf der Website der SITC 2020 verfügbar: https://www.sitcancer.org/2020 .



MCLA-145 wird derzeit im Rahmen einer Open-Label-, multizentrischen Dosiseskalationsstudie der Phase I beurteilt, einschließlich einer sicherheitsbezogenen Dosisexpansionsphase bei Patienten mit soliden Tumoren. MCLA-145 ist der erste Arzneimittelkandidat, der in globaler Zusammenarbeit und unter dem Lizenzvertrag von Merus mit der Incyte Corporation mitentwickelt wurde und die Entwicklung und Kommerzialisierung von bis zu 11 bispezifischen und monospezifischen Antikörpern unserer Biclonics-Plattform ermöglicht. Merus behält sich alle Rechte zur Entwicklung und Kommerzialisierung von MCLA-145 vor, sofern eine Genehmigung in den Vereinigten Staaten vorliegt, während Incyte für dessen Entwicklung und Kommerzialisierung außerhalb der Vereinigten Staaten verantwortlich ist.

