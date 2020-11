Nordex 14.59% OhneMoosNixLos (T8020NF): Gute Nachrichten aus dem Hause Nordex. Nachdem wir erst vor 5 Tagen eingestiegen sind, stehen wir nun für diese Position bei +17%. Es wird nun in den nächsten Tagen zu ersten Gewinnmitnahmen kommen, jedoch bleiben wir erstmal positioniert. Die heutigen Nachrichten bestärken uns in dem positiven Bild, welches wir von Nordex hatten. (10.11. 13:03) >> mehr comments zu Nordex: www.boerse-social.com/launch/aktie/nordex_ag Borussia Dortmund -1.16% Finanzplanung (242424): Bei diesem Wert schichte ich aktuell anteilig in Optionsscheine um (mit einer vergleichsweise weit entfernten KO-Schwelle von 2,85 Euro). Die Idee dahinter ist, mit geringerer Kapitalbindung an der hoffentlich ...

