Neue Umfrageergebnisse zeigen, dass die Anzahl der Bewerbungen für weiterführende Programme an Wirtschaftshochschulen gestiegen ist, wobei die Wachstumsraten je nach Region und Programm aufgrund von Bedenken hinsichtlich Online-Lernen, Reisemöglichkeiten und Visa variieren

RESTON, Virginiaveröffentlicht. Der Verband hatte die Veröffentlichung des diesjährigen Berichts, die ursprünglich für Mitte Oktober geplant war, verschoben, um die Auswirkungen von COVID-19 auf die Bewerbungstrends in Regionen auf der ganzen Welt weiter zu beurteilen. Jetzt, da die Institutionen eine Reihe von Zulassungsrichtlinien verabschiedet haben, um Bewerberinnen und Bewerber während der COVID-19-Pandemie zu unterstützen, zeigt der Bericht, der für die Bewertung von Wachstumstrends mit Schwerpunkt auf dem grenzüberschreitenden Zustrom internationaler Studierender bekannt ist, Verschiebungen der Einschreibungstrends im asiatisch-pazifischen Raum, in Kanada, Europa und den USA auf.



Insgesamt 67 Prozent der mehr als 1.000 an der diesjährigen Umfrage teilnehmenden Programme berichten einen Anstieg der Bewerberzahlen. Dies umfasst 66 % der MBA-Programme und 67 % der Business-Master-Programme.

In jüngsten Berichten des GMAC zu Bewerbungstrends wurde die Ungleichheit der Wachstumsraten von Bewerberzahlen in konkurrierenden Regionen festgestellt. In diesem Jahr ist für nahezu alle Regionen und Programmtypen ein gewisses Wachstum zu verzeichnen. Diese gestiegene Nachfrage wird jedoch im Zusammenhang mit zunehmenden Verschiebungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich Online-Lernen, Reisen und der Möglichkeit, Visa zu erhalten, realisiert. Insgesamt stieg die Verschiebungsrate von 2 % im Jahr 2019 auf 6 % im Jahr 2020.

"Dieses Jahr ist wie kein anderes Jahr, wenn es darum geht, Trends im Zusammenhang mit Bewerbungen für Wirtschaftshochschulen zu beobachten und zu analysieren", so Sangeet Chowfla, President und CEO des GMAC. "Während das Umfeld für Institutionen und Kandidaten seit Beginn von COVID-19 sicherlich eine Herausforderung darstellt, ist eine Konstante die antizyklische Natur der Nachfrage nach einem weiterführenden Abschluss im Bereich der Wirtschaft. Die Opportunitätskosten für das Verlassen eines Arbeitsplatzes, um einen MBA oder einen Business Master zu erwerben, sinken jetzt, da sich die Volkswirtschaften rückläufig entwickeln. Infolgedessen sehen wir jetzt mehr Menschen, die über Wirtschaftshochschulen nachdenken, um sich weiterzubilden oder ihre Karriereaussichten zu verbessern."

"Der diesjährige Bericht zu Bewerbungstrends betont zwei sehr wichtige Dynamiken im Zentrum der weiterführenden Managementausbildung: einen Anstieg der globalen Nachfrage und die Notwendigkeit regionaler Anpassungen", so Vorsitzender des Vorstands des GMAC und Dekan der IE Business School in Spanien. "In nahezu jeder Region entscheiden sich immer mehr Menschen für ein weiterführendes Wirtschaftsstudium angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten. Wir sehen auch, dass sich Wirtschaftshochschulen an diese Nachfrage anpassen, indem sie die Zulassungsrichtlinien auf die Bedürfnisse bestimmter Regionen abstimmen. Dies ist natürlich genau die Art von innovativer Anpassungsfähigkeit, die wir vom Wirtschaftshochschulsektor erwarten."

Der diesjährige Bericht des GMAC zu Bewerbungstrends bietet Einblicke in Unterschiede, die im gesamten "Immatrikulationstrichter" festgestellt wurden. Dieser Begriff beschreibt die Beziehung zwischen eingegangenen Bewerbungen, Akzeptanzraten, angenommenen Angeboten und Verschiebungen. Diese Zahlen helfen bei der Erklärung der Verbindungspunkte, die letztendlich die gesamte Rücklaufquote über Programme aus verschiedenen Regionen hinweg erzielen. Diese Trends sind im aktuellen Umfeld besonders relevant, da sich Institutionen und Kandidaten während einer globalen Pandemie besonders verhalten.

Während COVID-19 weiterhin Auswirkungen auf alle Teile der Welt hat, ist der Kontext in Bezug auf die Variation zwischen den regionalen Einschreibungstrends je nach Ort ein anderer. Während in anderen Regionen der Prozentsatz der angenommenen Bewerber, die sich letztendlich eingeschrieben hatten (Rücklaufquote), zurückging, blieb dieser in den Vereinigten Staaten mit 60 % unverändert. Sowohl in Kanada als auch in Europa war ein Rückgang um 5 % zu verzeichnen, während die Quote im asiatisch-pazifischen Raum von 62 % im Jahr 2019 auf 51 % im Jahr 2020 zurückging. Insgesamt ging die globale Quote leicht von 62 % im Jahr 2019 auf 60 % im Jahr 2020 zurück.

Unterschiede in diesen Daten sind größtenteils auf regionale Nuancen zurückzuführen, insbesondere in der Region Asien-Pazifik, die als erste COVID-19 erlebte und sich gleichzeitig mit sozialen Unruhen in Hongkong befasste, sowie auf Unterschiede in der Art und Weise, wie Programme die Zulassungspolitik flexibel gestalten.

Nur 35 % der Hochschulen im asiatisch-pazifischen Raum gaben an, dass Kandidaten den Antritt ihrer Ausbildung verschieben dürften, verglichen mit 61 % der teilnehmenden Hochschulen in den USA. Dies bedeutet, dass Hochschulen in den USA im Vergleich zu Hochschulen im asiatisch-pazifischen Raum umfassendere Richtlinien zu Verschiebungen des Studienbeginns eingeführt haben.

In Europa stammten fast 80 % der Bewerbungen von internationalen Kandidaten, die stark auf Business-Master-Programme ausgerichtet waren. In Kanada verzeichneten die Wirtschaftshochschulen eine Verschiebung in Richtung der inländischen Bewerberinnen und Bewerber bei allen Bewerbungen im Vergleich zu den stärkeren Zuwächsen bei internationalen Bewerbungen, die der GMAC dort in den vergangenen Jahren beobachtet hatte.

Regionale Analyse

Bei den Programmen, die auf die Umfragen 2020 und 2019 geantwortet haben, stieg die Gesamtzahl der Bewerbungen für Kanada (13 %), Europa (24 %) und die USA (21 %), während Asien insgesamt einen Rückgang verzeichnete (7 %).

Asien-Pazifik-Raum

Im Bericht eines Zulassungsbeauftragten einer Wirtschaftshochschule in Ost- und Südostasien heißt es: "Die soziale Bewegung in Hongkong, gefolgt von COVID-19-bedingten Störungen, hat sich auf die Rekrutierung von MBA-Studierenden ausgewirkt." ?

Angesichts der Vielfalt der Region Asien-Pazifik gab es im Vergleich zu Kanada, Europa und den Vereinigten Staaten größere Unterschiede auf Länderebene. Es gibt auch umgebungsbezogene Anomalien. Beispielsweise dämpften Proteste in Hongkong gegen Ende 2019, gefolgt vom Beginn von COVID-19 auf dem chinesischen Festland im Jahr 2020, das Bewerbungsvolumen. Ebenso dürfte das Bewerbungsvolumen für Indien von dem beispiellosen nationalen Lockdown aufgrund der Pandemie betroffen sein. Angesichts der komprimierten Bewerbungstrends, die von Programmen mit höherem Volumen aus dem Raum Großchina und Indien gemeldet wurden, reichte der Zuwachs der in anderen Teilen der Region gemeldeten Bewerbungen nicht aus, um einen allgemeinen Rückgang des Bewerbungsvolumens für 2020 zu vermeiden.

Kanada

Die meisten Programme (84 %) verzeichneten einen Anstieg der Bewerbungen von inländischen Bewerberinnen und Bewerbern. Insgesamt gaben 79 % der teilnehmenden Programme aus Kanada an, dass die Zahl der eingegangenen Bewerbungen im Vergleich zu 2019 gestiegen ist. Neben Bewerbungen aus Europa gingen in Kanada fast 40 % der Bewerbungen aus Zentral- und Südasien sowie aus Ost- und Südostasien ein.

Europa

80 % der Bewerbungen an europäischen Hochschulen stammten von internationalen Kandidaten, die andere Regionen weit übertrafen und stark auf Business-Master-Programme wie einem Master in Management und einem Master in Finanzwirtschaft ausgerichtet waren. Insgesamt weist ein höherer Anteil der europäischen Programme im Vergleich zu anderen Regionen ein Wachstum der Gesamtzahl an Bewerbungen auf. 72 % der teilnehmenden Programme gaben an, dass die Zahl der eingegangenen Bewerbungen im Vergleich zu 2019 gestiegen ist. Neben Bewerbungen aus Kanada gingen in Europa fast 40 % der Bewerbungen aus Zentral- und Südasien sowie aus Ost- und Südostasien ein.

USA

Unter den Programmen, die sowohl auf die Umfragen von 2019 als auch von 2020 geantwortet haben, stieg die Gesamtzahl der inländischen Bewerbungen stärker als die der internationalen Bewerbungen. Während die Gesamtzahl der Bewerbungen für die US-Programme gestiegen sind, war es wahrscheinlicher, dass renommiertere Hochschulen einen Anstieg der Bewerbungen berichteten. Der Anteil der Hochschulen mit einem höheren Ranking, die ein Wachstum bei internationalen Bewerbungen meldeten, war ebenfalls robust, während diejenigen mit niedrigeren Rankings diesen Einfluss nicht sahen. Höhere Verschiebungszahlen bei internationale Kandidaten könnten jedoch letztendlich den tatsächlichen Anstieg der Einschreibungen begrenzen.

Insbesondere berichten fast 4 von 5 zweijährigen Vollzeit-MBA-Programmen in den USA eine Zunahmen bei den inländischen Kandidaten. Insgesamt hat der Anteil der Programme, die ein Wachstum verzeichnen, im Vergleich zu den letzten Jahren im Jahr 2020 stark zugenommen. 67 % der teilnehmenden Programme gaben an, dass die Zahl der eingegangenen Bewerbungen im Vergleich zu 2019 gestiegen ist.

