Der Kurznachrichtendienst Parler findet sich unverhofft an der Spitze der US-App-Stores wieder. Vor allem Trump-Wähler könnten für den kurzeitigen Erfolg gesorgt haben. Am Montag hat die App Parler (französisch für "Reden") sogar Tiktok überholt. Damit konnte Parler innerhalb von zwei Tagen 50 Plätze im Google-Play-Store wettmachen und sich auf Rang 1 setzen. Auch in Apples App-Store stand die App am Montag auf Platz 1. 1 Million in 6 Wochen: Parler mit deutlichem Wachstum Damit soll das mit zwei Jahren noch recht junge soziale Netzwerk aus dem US-Bundesstaat ...

