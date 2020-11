Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -27,3 Prozent, der DAX bei -1,16 Prozent und der Dow Jones bei 2,17 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2350,80 /2351,00, 1,46%)DAX ( Akt. Indikation: 13055,50 /13055,50, -0,31%) Der von Pfizer und BioNTech gemeinsam entwickelte Corona-Impfstoff hat in einer Studie mit Zehntausenden Teilnehmern eine sehr hohe Wirksamkeit von über 90% gezeigt. Das Ergebnis zeige, "dass Covid-19 kontrolliert werden kann", sagte BioNTech-Chef Ugur Sahin in einem Interview. Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa setzt gleichzeitig die klinische Studie für den Coronavirus-Impfstoff des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...