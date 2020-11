Mainz (ots) -Mittwoch, 11. November 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Milan Peschel, SchauspielerPsychische Folgen des Lockdowns - Wir sprechen mit Prof. Ulrich HegerlKochen mit Armin Rossmeier - Kürbis-Kartoffel-BrisolettenDiagnose Depersonalisation - Wenn man sich selbst fremd istMittwoch, 11. November 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinKarneval und Corona - Was ist am Rhein möglich?Expedition: Berlin-Schöneberg (3) - MarianneKüchenträume - Franks BuchweizensalatMittwoch, 11. November 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim Niedernolte"Bares für Rares": Herbstshow - Hinter den KulissenMittwoch, 11. November 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissWas wird aus Johnny Depp? - Karriereknick nach GerichtsurteilPromi-Singles aus Überzeugung - Sharon Stone kommt gut alleine klarMittwoch, 11. November 2020, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperFrust in Prescott, Arizona - Reportage aus dem Cowboy-CountyUnversöhnliches Michigan - Die Kluft zwischen Stadt und LandPennsylvania wählt Trump ab - Schwarze im FreudentaumelDonald Trumps unanständiger Abgang - Die Wut des Verlierers Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4758698