DJ Erfolg für Astrazeneca und Amgen bei Asthma-Mittel

Von Sabela Ojea und Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Bei der Entwicklung eines neuen Medikaments zur Behandlung von schwerem, unkontrollierten Asthma haben die Pharmakonzerne Astrazeneca und Amgen einen Erfolg erzielt. Die klinische Phase-III-Studie mit dem monoklonalen Antikörper Tezepelumab erreichte den sogenannten primären Endpunkt und damit ihr Ziel.

Der Wirkstoff verringere in statistisch signifikanter Weise das Fortschreiten der Krankheit bei einer breiten Patientenpopulation, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Tezepelumab werde von dieser Patientengruppe sehr gut vertragen. Überdies sei auch der primäre Endpunkt bei einer Gruppe von Patienten mit niedrigen Werten bei Eosinophilen, einem Typ weißer Blutkörperchen, erreicht worden, so die Unternehmen.

Der britische Pharmariese und das kalifornische Biotech-Unternehmen arbeiten seit 2012 an der Entwicklung von Tezepelumab. Kosten und künftige Gewinne werden laut Vereinbarung gleichmäßig geteilt. Astrazeneca führt bei der Entwicklung, Amgen bei der Herstellung des Medikaments.

