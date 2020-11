Im laufenden Jahr soll der Konzernumsatz rund 4,4 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Montagabend in Hamburg mit. Für das kommende Jahr erwartet Nordex-Chef José Luis Blanco nun eine positive Entwicklung und peilt für 2022 Erlöse von 5 Milliarden Euro an. 2019 hatte Nordex einen Umsatz von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...