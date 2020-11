Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE, ein internationaler führender Anbieter von Telekommunikations-, Enterprise- und Consumer-Technologielösungen für das mobile Internet, hat ein White Paper mit dem Titel "Operators can use SuperDSS to fast track their 5G network deployments" (Betreiber können SuperDSS nutzen, um ihre 5G-Netzbereitstellungen zu beschleunigen) veröffentlicht. ZTE beauftragte Analysys Mason, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der TMT-Managementberatung, mit einer unabhängigen Expertenberatung.Das White Paper befasst sich mit den Herausforderungen, mit denen Betreiber bei 5G-Rollouts konfrontiert werden, und veranschaulicht SuperDSS-Anwendungsszenarien. Darüber hinaus bietet es außerdem Empfehlungen für eine schnelle 5G-Einführung, die Sicherstellung bestehender Voice-Dienste, einen vereinfachten Netzbetrieb, und die Netzwartung ebenso wie die Senkung der Gesamtbetriebskosten. Mit dem Ziel die 5G-Einführung der Betreiber zu fördern und weitere Marktchancen zu erschließen.Im Februar 2020 hat ZTE SuperDSS eingeführt, die branchenweit erste Tri-RAT-Lösung für die dynamische gemeinsame Nutzung des Frequenzspektrums aus 2G, 3G, 4G und 5G. Diese Lösung bietet nicht nur eine dynamische 4G/5G-Mitbenutzung, sondern deckt auch Vorgängerdienste wie 2G und 3G ab. Damit hilft sie Mobilfunknetzbetreibern, 5G-Implementierungen unter Nutzung des vorhandenen Spektrums und unter Beibehaltung der bestehenden Dienste zu erleichtern.",ZTE reichlich Erfahrung bei der dynamischen, gemeinsamen Nutzung von Frequenzen durch mehrere RATs (Radio Access Technology), einschließlich GSM/UMTS/LTE/NB-IoT und NR, gesammelt und setzt sich mit großem Engagement für Innovationen bei der gemeinsamen Nutzung von Frequenzen ein", sagte Bai Yanmin, Vizepräsident bei ZTE. "SuperDSS bietet Betreibern mehr Flexibilität beim schnellen und effizienten 5G-Einsatz. Mit KI und großen Datenmengen wird SuperDSS den Betreiber ermöglichen, ein intelligenteres und effizienteres Netz aufzubauen."Über den folgenden Link können Sie auf das White Paper mit dem Titel "Operators can use SuperDSS to fast track their 5G network deployments" (Betreiber können SuperDSS nutzen, um ihre 5G-Netzbereitstellungen zu beschleunigen) zugreifen:https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202011041635.pdfÜber ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Endverbraucher, Netzbetreiber, Unternehmen sowie Anwender im öffentlichen Sektor. Das Unternehmen bietet seinen Kunden integrierte End-to-End-Innovationen und liefert exzellente Leistungen mit Mehrwert für die immer enger zusammenwachsenden Sektoren Telekommunikation und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert. Seine Produkte und Services werden an über 500 Betreiber in mehr als 160 Ländern verkauft. Zehn Prozent seines Jahresumsatzes investiert ZTE in Forschung und Entwicklung und beteiligt sich zudem als führender Akteur in einer Reihe von Branchenorganisationen zur Entwicklung internationaler Standards. ZTE bekennt sich im Rahmen seiner CSR-Strategie zur sozialen Verantwortung von Unternehmen und ist Mitglied im UN-Netzwerk Global Compact. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es unter www.zte.com.cn (http://www.zte.com.cn/).Pressekontakt:ZTEZTE Deutschland GmbHSusanne BaumannFritz-Vomfelde-Str. 26-3040547 DüsseldorfTel. +49 163 8199405E-Mail: susanne.baumann@zte.com.cnPresseagentur ZTELEWIS CommunicationsLisa Brandes/ Lea PaschJohannstraße 140476 DüsseldorfTel. +49 (0) 211 - 88 24 76 20E-Mail: ZTEGermany@teamlewis.comOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122374/4758730