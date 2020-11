Edelmetallproduzent Hecla Mining (WKN 854693) wartet mit guten Nachrichten auf, auch wenn diese am gestrigen Montag angesichts der Euphorie um den angekündigten Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech im Marktgetöse wohl unterging. Denn wie Hecla mitteilte, wird die Silbermine Lucky Friday in Idaho schon dieses Quartal wieder in Vollproduktion gehen. Dem Unternehmen zufolge erfolgt die vollumfängliche Wiederinbetriebnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...