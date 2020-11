Der kanadische Rohstoffkonzern Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013, Toronto: OR) gibt eine Dividende in Höhe von 0,05 CAD für das vierte Quartal 2020 bekannt. Die Zahlung erfolgt am 15. Januar 2021 (Record day ist der 31. Dezember 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,20 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,16 CAD (Stand: 9. November 2020) entspricht dies ...

