Luxemburg (www.fondscheck.de) - Der Nestor Australien (ISIN LU0147784119/ WKN 570769) wurde 2002 aufgelegt, so die Experten von NESTOR FONDS.Er werde seitdem von Wilhelm Schröder beraten, bzw. seit einigen Jahren auch formell gemanagt.Im Fokus: Vornehmlich Small-und Midcaps, wobei ein besonderes Augenmerk auf Aktien des Rohstoffbereichs gelegt werde. In aller Regel seien ca. 50 Prozent des Fonds in diesem Bereich angelegt. Etwa 20 Prozent des Fonds seien im S&P ASX 200 investiert - so werde die Liquidität des Fonds gesichert. Zurzeit halte der Fonds eine relativ hohe Cash-Quote von 11 Prozent. ...

