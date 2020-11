Mainz (ots) -Woche 50/20Montag, 07.12.Bitte Programmänderung beachten:13.30 Köllnflocken - Die HaferdynastieDeutschland 2020"Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher" entfällt(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 11.12.Bitte Programmänderung beachten:15.45 Das Geschäft mit dem PlastikDeutschland 2020"Handwerker gesucht - Ein Berufsstand in der Krise" entfällt(weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen)Woche 51/20Dienstag, 15.12.Bitte Programmänderungen beachten:11.30 TäterjagdDer Fall Émilie Godest"Täterjagd: Der Fall Drost Notthoff" entfällt12.15 TäterjagdDer Fall Raphaël Lomoro"Täterjagd: Der Fall Céline Marchand" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 18.12.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Eichenprozessionsspinner und Co. - Invasion der PlagenDeutschland 2020"Das Neandertaler-Rätsel - Brudermord in der Steinzeit?" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 52/20Samstag, 19.12.Bitte Programmänderungen beachten:7.00 ZDF-HistoryKrieg der ZeichnerDeutschland 2015"Zeichen des Bösen - Die Runen der SS" entfällt7.30 Hitlers Zorn - Die Kinder von Bad SachsaDeutschland 2019"Helden der Propaganda: Sportler in der NS-Zeit" um 7.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4758894