Erfurt (ots) - Wer will schon perfekt sein? Die einzigartige Spielfilmkomödie "Unheimlich perfekte Freunde" (MDR/KiKA/BR/WDR) vermittelt die wichtige Erkenntnis, dass jeder Mensch gut ist, genau so wie er ist. Im Rahmen der Initiative "Der besondere Kinderfilm" realisiert, erhielt der Film 2019 den Kinder-Medien-Preis "Der weiße Elefant" als beste Kinoproduktion. KiKA zeigt die Doppelgänger-Geschichte erstmals am 13. November 2020 um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD und bereits ab 11. November um 19:30 Uhr exklusiv im KiKA-Player und auf kika.de.Zum InhaltFrido und Emil sind beste Freunde. Die beiden zehnjährigen Jungen gehen in die vierte Klasse und stehen kurz vor dem Übertritt in eine weiterführende Schule. Doch nach mehreren schlechten Klassenarbeiten ist es fraglich, ob Frido wie Emil auf ein Gymnasium gehen kann. Als in einem Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt die Spiegelbilder der beiden zum Leben erweckt werden, glauben die Jungen, das große Los gezogen zu haben: Die Doppelgänger können nämlich all das, was Frido und Emil selbst nicht so gut können, ihre ambitionierten Eltern aber von ihnen erwarten. Doch als ihre Abbilder plötzlich beginnen, eigene Ziele zu verfolgen, müssen die beiden Freunde einen Weg finden, sie wieder los zu werden. Das gestaltet sich schwieriger als gedacht."Unheimlich perfekte Freunde" wurde unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller von VIAFILM in Koproduktion mit SquareOne Entertainment, dem federführenden MDR, KiKA, BR und WDR sowie unter Beteiligung von die film GmbH produziert. Der Film wurde gefördert von FFF-Bayern, MDM, FFA, BKM und DFFF.Die Initiative "Der besondere Kinderfilm""Der besondere Kinderfilm", eine Initiative des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der Filmwirtschaft, Förderern des Bundes und zahlreicher Länder sowie der Politik, engagiert sich seit 2013 für die Entwicklung und Förderungen von Kinderfilmen, die nicht auf einer Vorlage oder Marke basieren.KiKA zeigt die Premiere der Familienkomödie am 13. November 2020 um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD sowie bereits ab 11. November um 19:30 Uhr auf kika.de und im KiKA-Player. Bei einem Gewinnspiel vom 11. bis 15. November auf kika.de werden drei Fanpakete zu "Unheimlich perfekte Freunde" unter allen Teilnehmenden verlost, die die Quizfrage richtig beantworten.Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.