Mainz (ots) - Woche 46/20Donnerstag, 12.11.22.15 Late Night Alter Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Laura Karasek,'Pudeldame' mit Jonas NayDeutschland 202022.45 Laura Karasek - Zart am Limit Bitte Ergänzungen beachten:SehnsuchtZu Gast: Sky du Mont, Ines Anioli, Linda ZervakisDeutschland 2020(Die Ergänzung zu "Late Night Alter" bitte auch für die Wiederholung um 0.00 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 15.11.2020, und Montag, 16.11.2020 beachten.)Woche 47/20Samstag, 14.11.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:21.35 Trigger Effect - Eine Stadt im Ausnahmezustand(Trigger Effect)23.05 The Thing0.40 Dick und Jane(von 20.15 Uhr)2.00 Silent WitnessFlug in den Tod (1)2.50 Silent WitnessFlug in den Tod (2)3.45 Silent WitnessDunkles Geheimnis (1)4.35 Silent WitnessDunkles Geheimnis (2)5.30 Terra XAbenteuer Patagonien(Text und weitere Angaben s. 15.11.2020)(Die Sendung "Terra Xpress" um 5.40 Uhr entfällt.)Sonntag, 15.11.Bitte Programmänderung beachten:6.15 Terra XLeben auf dem Vulkan(vom 7.3.2015)Deutschland 2014(Die Sendung "Terra X: Abenteuer Patagonien" wurde auf Samstag, 14.11.2020, 5.30 Uhr vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 6.55 Uhr wie vorgesehen.)Woche 48/20Montag, 23.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.45 Neue FolgenDinner DateLauraDie Datingshow mit BissDeutschland 2020Dienstag, 24.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.25 Dinner DateLauraDie Datingshow mit Biss(vom 23.11.2020)Deutschland 2020.........................................17.45 Dinner DateSteffenDie Datingshow mit BissDeutschland 2020Mittwoch, 25.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.30 Dinner DateSteffenDie Datingshow mit Biss(vom 24.11.2020)Deutschland 2020........................................17.45 Dinner DateThomasDie Datingshow mit BissDeutschland 2020Donnerstag, 26.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.30 Dinner DateThomasDie Datingshow mit Biss(vom 25.11.2020)Deutschland 2020.........................................17.45 Dinner DateNatalieDie Datingshow mit BissDeutschland 2020Freitag, 27.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.30 Dinner DateNatalieDie Datingshow mit Biss(vom 26.11.2020)Deutschland 2020.........................................17.45 Dinner DateNicolasDie Datingshow mit BissDeutschland 2020Woche 49/20Samstag, 28.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.30 Dinner DateLauraDie Datingshow mit Biss(vom 23.11.2020)Deutschland 2020Montag, 30.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.30 Dinner DateNicolasDie Datingshow mit Biss(vom 27.11.2020)Deutschland 2020.........................................17.45 Dinner DateTobiasDie Datingshow mit BissDeutschland 2020Dienstag, 01.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.30 Dinner DateTobiasDie Datingshow mit Biss(vom 30.11.2020)Deutschland 2020.........................................17.45 Dinner DateMarioDie Datingshow mit BissDeutschland 2020.........................................Bitte neuen Ausdruck bzw. Ablauf beachten:23.15 neoriginalNeue FolgenLiebe. Jetzt! Christmas EditionWeihnachtszauber23.35 neoriginalLiebe. Jetzt! Christmas EditionEs ist kompliziert23.55 neoriginalLiebe. Jetzt! Christmas EditionUngelegte Eier0.15 neoriginalLiebe. Jetzt! Christmas EditionDie SMS0.35 neoriginalLiebe. Jetzt! Christmas EditionRosa0.55 neoriginalLiebe. Jetzt! Christmas EditionHappy New Year(Weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 02.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.35 Dinner DateMarioDie Datingshow mit Biss(vom 1.12.2020)Deutschland 2020.........................................17.45 Dinner DateVivienDie Datingshow mit BissDeutschland 2020Donnerstag, 03.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.30 Dinner DateVivienDie Datingshow mit Biss(vom 2.12.2020)Deutschland 2020.........................................17.45 Dinner DateMarkusDie Datingshow mit BissDeutschland 2020Freitag, 04.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.35 Dinner DateMarkusDie Datingshow mit Biss(vom 3.12.2020)Deutschland 2020.........................................17.45 Dinner DateDennisDie Datingshow mit BissDeutschland 2020..........................................Bitte Programmänderung beachten:4.50 neoriginalLehrerin auf Entzug(vom 28.7.2020)Deutschland 2020(Die Sendung "Scott & Bailey" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 50/20Samstag, 05.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.30 Dinner DateTobiasDie Datingshow mit Biss(vom 30.11.2020)Deutschland 2020Montag, 07.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.35 Dinner DateDennisDie Datingshow mit Biss(vom 4.12.2020)Deutschland 2020Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4758985