Stuttgarter Zeitung (ots) - Ein sich abzeichnendes Ende der Rekordrallye bei den Infektionszahlen und die Fortschritte beim Impfstoff machen Hoffnung, dass die Pandemie in den Griff zu bekommen ist. Der Teil-Lockdown wirkt, das Vakzin wirkt - wir stehen dem Virus nicht ohnmächtig gegenüber. Ein gutes Gefühl.



Leider liegt ein langer Winter zwischen den guten Nachrichten von heute und dem erwarteten Abflauen der Pandemie im Frühjahr. Eine Modellrechnung des Forschungszentrums Jülich zeigt, dass die Infektionszahlen spätestens infolge von Weihnachts- und Silvesterfeiern wieder zulegen und es in der Folge zu einem weiteren Teil-Lockdown kommt. Es gibt Licht am Ende des Tunnels - nur eben eher mit Blick auf Pfingsten als auf kommendes Weihnachten.



