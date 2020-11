Dank des hohen Aufwärtsmomentums könnte USD/JPY in den nächsten Wochen die Wert von 106,00 erreichen und übersteigen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Die Art und Weise, in der der USD abhob und über Nacht bis auf ein Hoch von 105,64 kletterte, kam überraschend. Die starke und rasche Erholung scheint übertrieben, ...

