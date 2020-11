SAN ANTONIO, Nov. 10, 2020(NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten ist gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) und der International Air Transport Association Co-Sponsor der virtuellen Veranstaltung Cloud -The Enabler of Innovation, die am 12. November um 10:00 Uhr CT stattfindet. Das Webinar ist Teil der Strategiereihe des Unternehmens "Solve Thought Leadership".



Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology, erklärt in der Keynote-Rede, wie wichtig die Cloud ist, um das Potenzial von Zukunftstechnologien wie DevOps und Cloud Native oder von Innovationen in den Bereichen Serverless und Container voll auszuschöpfen. Da immer mehr Kunden auf diese neuen Lösungen setzen, um innovativ zu sein, werden Cloud-Technologien und -Partnern zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.

"Technologien entwickeln sich in einem rasanten Tempo weiter, und es wird für Kunden immer schwieriger, Schritt zu halten", so Tarhan. "Um sich von der Konkurrenz abzuheben, müssen Unternehmen Innovationen einführen und dabei die Vorteile der Cloud voll ausnutzen. Unternehmen, die bei den Cloud-Technologien ganz vorn mit dabei sind, sind besser aufgestellt, um sich durchzusetzen und langfristiges Wachstum zu erzielen."

Im Anschluss an die Keynote-Rede wird Tarhan mit Referenten von AWS, International Air Transport Association und Rackspace Technology über aktuelle Themen sprechen, u. a. über die gängigen Missverständnisse rund um Cloud Native, agile Methoden, der Rolle von Menschen und Prozessen in der Cloud-Innovation und der Zukunft von serverlosen Lösungen im Gegensatz zu Container-Lösungen.



"Unternehmen setzten heute mehr denn je auf Cloud Native, um ihr innovatives Potenzial zu nutzen", so Cheryl Hung, VP of Ecosystem bei der Cloud Native Computing Foundation und Moderatorin der Veranstaltung. "Aufgrund der vielen gängigen Missverständnisse kann die Umsetzung jedoch schwierig sein. Deshalb ist es für Unternehmen so wichtig, ein fundiertes Verständnis der Cloud-Innovationen und ihrer Vorteilen zu haben."



Der virtuelle runde Tisch Cloud -The Enabler of Innovation beinhaltet eine 10-minütige Keynote-Rede und eine 30-minütige Podiumsdiskussion mit Branchenexperten:

Keynote:



Gastredner: Tolga Tarhan, CTO, Rackspace Technology



Moderatorin:



Cheryl Hung, VP of Ecosystem, Cloud Native Computing Foundation



Referenten:



Pascal Buchner, Director ITS & CIO bei der International Air Transport Association

Rory Richardson, Head of Serverless GTM, Amazon Web Services, Inc.

Taylor Bird, VP, AWS Solutions and Partnerships, Rackspace Technology

Um sich für Cloud - The Enabler of Innovation zu registrieren, besuchen Sie: https://www.rackspace.com/solve/solve-strategy-series

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg entwickeln und betreiben, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen Ihnen, Ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

Rackspace Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com