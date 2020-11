Per Uber Reserve lassen sich Taxi-Fahrten im Voraus buchen. Pünktlichkeits-Garantie und flexible Abfahrtszeit sollen für mehr Planbarkeit sorgen. Fahrten mit einem Uber-Taxi lassen sich bald bis zu 30 Tage im Voraus buchen. Außerdem können Nutzer mit dem neuen Feature ihren Lieblings-Fahrer auswählen, wie Uber mitteilt. Uber Reserve startet in der kommenden Woche zunächst in über 20 Städten in den USA mit Premium Uber Black und Black SUV-Fahrten. Aber das sei nur der Anfang, betont Uber. Feature bringt mehr Planbarkeit Feedback von ...

