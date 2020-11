US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel erneut Schwäche gezeigt. Sie knüpften an ihre sehr schwache Tendenz vom Vortag an. Nach wie vor sorgt die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff für Risikofreude an den Finanzmärkten und wirkt damit belastend für als sicher empfundene Wertpapiere. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zuletzt um 0,23 Prozent auf 137,48 ...

