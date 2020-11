DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Technologiewerte erneut mit Abgaben

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Impfstoff-Euphorie zu Wochenbeginn hat sich die Wall Street am Dienstag mit einer uneinheitlichen Tendenz gezeigt. Steigende Corona-Infektionszahlen haben die Begeisterung wieder etwas schwinden lassen, die die Nachricht über einen hochwirksamen Impfstoff-Kandidaten von Biontech und Pfizer ausgelöst hatte. Zudem ist noch unklar, wann der Impfstoff der breiten Bevölkerung zugänglich sein wird. Außerdem haben die Anleger ihre Erwartungen an ein weiteres Corona-Hilfspaket der US-Regierung angesichts der Machtverhältnisse im Kongress nach den Wahlen wieder zurückgeschraubt.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,9 Prozent auf 29.421 Punkte. Der S&P-500 fiel dagegen um 0,1 Prozent auf 3.546 Punkte zu. Der Nasdaq-Composite verlor 1,4 Prozent auf 11.554 Punkte. Die Nasdaq-Indizes hatten schon am Montag Abgaben verzeichnet, weil Anleger Gewinne in Aktien vieler Technologie-Unternehmen mitnahmen, die von der Pandemie teils besonders stark profitiert hatten. Diese Entwicklung setzte sich fort. Dabei standen den 2.041 (Montag: 2.442) Kursgewinnern 1.050 (683) verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 54 (65) Aktien.

Die Rotation in Richtung Value-Aktien und weg von den Wachstumstiteln sei weitergegangen, so ein Teilnehmer. Analysten erwarten eine grundlegende Verschiebung bei der Positionierung am Aktienmarkt, sollte es weitere Impfstoffe gegen das Coronavirus geben und mehr Klarheit über die US-Präsidentschaftswahlen herrschen. Dies könnte zu einer Portfolio-Neubewertung führen, hieß es.

Biontech legen nach Zahlenvorlage weiter zu

Wichtige Konjunkturdaten standen erneut nicht auf der Agenda. Dafür waren die Quartalszahlen einiger Unternehmen aus der zweiten Reihe zu verarbeiten. Noch vor der Startglocke hatte Biontech Zahlen vorgelegt. Überdies hat die EU angekündigt, bis zu 300 Millionen Dosen des von Biontech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs zu kaufen. Biontech erhöhten sich um 7,6 Prozent, nachdem sie am Montag um fast 14 Prozent zugelegt hatten. Die Pfizer-Aktie drehte dagegen nach Gewinnen zur Eröffnung ins Minus und verlor 1,3 Prozent.

Eli Lilly gewannen 3,0 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat ein Eli-Lilly-Medikament auf Antikörperbasis zur Behandlung von Covid-19-Erkankungen im Frühstadium zugelassen.

Amgen schlossen mit einem Plus von 2,8 Prozent. Das Unternehmen meldete einen Erfolg in der Phase-III-Studie eines Asthma-Medikaments, das Amgen gemeinsam mit Astrazeneca entwickelt hat.

Beyond Meat hat über den Verlauf des dritten Quartals berichtet. Der Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten ist in die Verlustzone gerutscht und hat dabei noch schlechter abgeschnitten als erwartet. Die Aktie stürzte um 16,9 Prozent ab.

Die Boeing-Aktie kletterte um 5,2 Prozent. Die US-Luftfahrtbehörde FAA wolle die Zulassung der 737 Max, die im März vergangenen Jahres mit einem weltweiten Flugverbot belegt worden war, am 18. November offiziell verkünden, sagten informierte Personen aus Industrie und Politik. Jedoch prüfe die Behörde Strafen und andere Maßnahmen gegen den US-Flugzeughersteller im Zusammenhang mit Sicherheitsaspekten.

Konjunkturhoffnung sorgt für weiteren Ölpreisanstieg

Weiter aufwärts, wenn auch nicht mehr so rasant wie am Montag, ging es mit den Ölpreisen. Es dominierten die Hoffnungen, dass sich bei Verfügbarkeit eines Impfstoffes die Konjunktur und damit auch die Öl-Nachfrage erholen werden. Zudem hat das US-Energieministerium seine Ölpreisschätzungen für 2021 und 2022 gesenkt. Der Preis für ein Barrel US-Sorte WTI kletterte um 2,7 Prozent auf 41,37 Dollar, Brent gewann 2,9 Prozent auf 43,63 Dollar.

Beim Goldpreis kam es nach dem Ausverkauf des Vortags und dem größten Tagesverlust seit sieben Jahren zu einer Gegenbewegung. Der Preis für die Feinunze legte um 0,6 Prozent auf 1.873 Dollar zu.

Staatsanleihen waren dagegen erneut nicht gefragt, auch wenn sich die Abwärtsdynamik deutlich verlangsamte. Die Zehnjahresrendite stieg um 2,2 Basispunkte auf 0,95 Prozent.

Am Devisenmarkt tendierte der Dollar wenig verändert. Der Euro verharrte nach der Berg- und Talfahrt vom Montag auf dem niedrigeren Niveau und pendelte um die Marke von 1,18 Dollar. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1808 Dollar. Ein Impfstoff gegen das Coronavirus könnte dazu führen, dass sich der Dollar früher als bisher erwartet abschwächt, hieß es von der Saxo Bank. Ein Impfstoff könnte geringere fiskalische Stimuli bedeuten, den Bedarf an Emissionen aus dem US-Finanzministerium senken und die Dollar-Liquidität erhöhen, so Analyst John Hardy.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.420,92 0,90 262,95 3,09 S&P-500 3.545,53 -0,14 -4,97 9,74 Nasdaq-Comp. 11.553,86 -1,37 -159,93 28,77 Nasdaq-100 11.624,29 -1,74 -206,10 33,11 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 2,8 0,15 -102,2 5 Jahre 0,45 2,1 0,43 -147,4 7 Jahre 0,71 3,4 0,68 -153,6 10 Jahre 0,95 2,2 0,93 -149,0 30 Jahre 1,74 2,8 1,72 -132,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32h Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1808 -0,07% 1,1832 1,1804 +5,3% EUR/JPY 124,33 -0,04% 124,31 124,63 +2,0% EUR/CHF 1,0810 +0,10% 1,0801 1,0780 -0,4% EUR/GBP 0,8913 -0,73% 0,8974 0,8992 +5,3% USD/JPY 105,30 +0,04% 105,06 105,58 -3,2% GBP/USD 1,3249 +0,67% 1,3183 1,3127 -0,0% USD/CNH (Offshore) 6,6016 -0,21% 6,6014 6,6397 -5,2% Bitcoin BTC/USD 15.312,01 +0,36% 15.287,51 14.862,76 +112,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,37 40,29 +2,7% 1,08 -26,7% Brent/ICE 43,63 42,40 +2,9% 1,23 -38,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.873,11 1.861,60 +0,6% +11,51 +23,4% Silber (Spot) 24,13 24,13 +0,0% +0,00 +35,2% Platin (Spot) 884,75 872,50 +1,4% +12,25 -8,3% Kupfer-Future 3,15 3,16 -0,1% -0,00 +11,6% ===

