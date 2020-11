Osnabrück (ots) - Künast fordert nach Corona-Fällen: Alle Pelztierfarmen in Europa schließenBund soll Initiative auf EU-Ebene starten - "Pelzmantel kein vernünftiger Grund, Tiere zu töten"Osnabrück. Nach Corona-Ausbrüchen in Nerzfarmen haben die Grünen die Bundesregierung aufgefordert, sich für ein europaweites Verbot entsprechender Tierhaltungen einzusetzen. Renate Künast, tierschutzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Deutschland hat den EU-Ratsvorsitz. Das müssen die Bundesregierung und Agrarministerin Klöckner nutzen und eine Initiative anschieben: Wir müssen die Pelztierhaltung in Europa beenden."Das sei sowohl aus Gründen des Gesundheitsschutzes als auch aus Tierschutzsicht geboten, so Künast. "Das deutsche Tierschutzrecht fordert nach Gesetzestext einen ,vernünftigen Grund' dafür ein, dass Tiere getötet werden. Ein Pelzmantel ist kein vernünftiger Grund, Schmuck und Schönheit sind kein vernünftiger Grund", argumentierte die Grünen-Politikerin. Zugleich müsse über Importverbote sichergestellt werden, dass keine entsprechenden Felle aus dem Ausland importiert werden. "Niemand braucht im Jahr 2020 einen Mantel aus echtem Pelz. Es gibt genug wärmende Alternativen, für die keine Tiere leiden müssen", sagte Künast.Zuvor hatte die dänische Regierung verkündet, dass sämtliche Nerze in entsprechenden Pelzfarmen gekeult werden sollen. Betroffen sind Millionen Nerze. Bei einigen Tieren war eine mutierte Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Auch Menschen sind damit infiziert.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4759075