Heze, China (ots/PRNewswire) - Heze, eine Stadt in der Provinz Shandong, China, hat vor kurzem eine Preisauswahl für den Outstanding Contribution Award der Pfingstrosenhauptstadt Chinas (Heze) 2021 und die "Blooming World" Peony Series Awards lanciert und zur Einreichung von Beiträgen für die "Blooming World" Pfingstrosen-Wettbewerbe aus dem In- und Ausland aufgerufen, wie das Informationsbüro der Volksregierung der Stadtverwaltung Heze mitteilte.Der Outstanding Contribution Award der Pfingstrosenhauptstadt Chinas (Heze) ist eine Ehrenauszeichnung, die vom Kommunalausschuss der KPC Heze und der Regierung von Heze ins Leben gerufen wurde, um Einzelpersonen oder Teams für herausragende Beiträge zur Entwicklung der Pfingstrosenindustrie und der Pfingstrosenkultur und -kunst in Heze zu würdigen.Einmal im Jahr werden bis zu 2 Einzelpersonen (Teams) ausgewählt und mit einem einmaligen Preis von 300.000 CNY ausgezeichnet. Einzelpersonen oder Teams aus China und dem Ausland werden für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Anbau und Zucht, wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, Geschäftsmodellinnovation von Pfingstrosen sowie Pfingstrosenkultur, -kunstschaffung und -produktion, für ihre herausragenden Beiträge zur Entwicklung der Heze'schen Pfingstrosenindustrie und Pfingstrosenkultur und -kunst sowie für ihren großen sozialen Einfluss gewürdigt.Im Mai 2021 wird Heze die Gewinner des zweiten jährlichen Outstanding Contribution Award der Pfingstrosenhauptstadt Chinas auswählen und in einer großen Zeremonie auszeichnen.Die "Blooming World" Peony Series Awards 2021, die von der Regierung Heze organisiert werden, umfassen Auszeichnungen in sieben Bereichen in zwei Kategorien: Entwicklung der Pfingstrosenindustrie und Pfingstrosenkultur und -kunst. Die Kategorie Entwicklung der Pfingstrosenindustrie umfasst 3 Bereiche: Peony Show Competition, Peony Scientific Innovation und Peony Industry Business Model Innovation. Die Kategorie Pfingstrosenkultur und -kunst umfasst 4 Bereiche: den Peony Themed Art Competition, Calligraphy Competition, Photography Competition und Cultural Creative Design Competition. In jedem Bereich gibt es eine Spitzenauszeichnung, die als "Goldene Pfingstrose" der Pfingstrosenhauptstadt Chinas (Heze) bezeichnet wird und mit einem Preis von 100.000 CNY dotiert ist, sowie zusätzlich erste, zweite, dritte und weitere Preise.Die Auswahl für den Peony Scientific Innovation Award und den Peony Industry Business Model Innovation Award ist für Anfang 2021 geplant, während die fünf Wettbewerbe Peony Show Competition, Art Competition, Calligraphy Competition, Photography Competition und Cultural Creative Design Competition bereits begonnen haben. Für Einzelheiten zu den Wettbewerben besuchen Sie bitte die offizielle Website der Auszeichnungen unter http://heze.dzwww.com/hkss/.Alle Wettbewerbe stehen Teilnehmern aus China und dem Ausland offen. Zusätzlich zu den Bewertungen durch die Fachjurys werden die Beiträge für diese Wettbewerbe von den Netizens und dem Publikum vor Ort während der Online- und Offline-Ausstellungen des International Peony Cultural Tourism Festivals Heze im Jahr 2021 bewertet.Heze wird gleichzeitig ein großes Festival und ein kulturelles Fest für alle veranstalten und dabei mehrere einflussreiche, interessante und partizipatorische öffentliche Aktivitäten anbieten, wie z.B. die Essensauswahl nach dem Motto "Auf der Suche nach leckerem Essen in der Hauptstadt der Pfingstrose", den Opernwettbewerb für Fans in der Hauptstadt der Pfingstrose, das Kunstfestival "Peony Book Fair" und den Pfingstrosen-Themenwettbewerb für Poesie.