Schanghai (ots/PRNewswire) - XCMG (000425.SZ), ein führender chinesischer Baumaschinenhersteller, hat auf der 3. China International Import Expo (CIIE), die am 4. November in Schanghai eröffnet wurde, Kaufaufträge in Höhe von insgesamt 80,8 Millionen USD erhalten.Nach Gesprächen mit Lieferanten aus Übersee hat XCMG trotz der sich schnell verändernden und volatilen Welthandelssituation und der anhaltenden Verbreitung von COVID-19 in Übersee Einkaufsaufträge für Fahrgestelle, Hydraulikteile und Reifen mit internationalen Top-Lieferanten wie Daimler, Linde, Volvo Trucks und Michelin unterzeichnet.Auf der jährlich stattfindenden CIIE schließt XCMG üblicherweise strategische Partnerschaften mit führenden Ausrüstungsherstellern und Forschungseinrichtungen oder vertieft sie. XCMG importiert hochwertige Kernkomponenten aus 20 Ländern und Regionen, darunter Japan, USA, Südkorea und einige europäische Länder.Auf den letzten beiden CIIE-Messen beliefen sich die Kaufaufträge von XCMG auf insgesamt 118 Millionen USD, wozu zwei Kaufverträge mit General Motors America im Wert von 13 Millionen USD und 22 Millionen USD in den Jahren 2018 und 2019 zählten. Die beiden Aufträge wurden übererfüllt, und das vom Unternehmen gekaufte elektrische Antriebssystem hat die Verfügbarkeitsrate der XCMG-Geräte um 10 Prozent verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer der Produkte um 30 Prozent verlängert.Auch eine steigende Nachfrage nach großen Bergbau-Baumaschinen-Lösungen ist zu beobachten. XCMG gewinnt mit seinen umfassenden Bergbau-Baulösungen und der qualitativ hochwertigen Ausrüstung breite Anerkennung auf dem globalen Markt. Die globale Einkaufsstrategie von XCMG unterstützt die Unternehmen dabei, größere Erfolge zu erzielen."Die CIIE trägt dazu bei, den Handel und den wirtschaftlichen Austausch auf der ganzen Welt zu fördern und zu stärken. Sie hat eine Plattform für offene Kommunikation geschaffen, die in- und ausländischen Unternehmen hilft, ihre Geschäftsmöglichkeiten und ihren Horizont zu erweitern. XCMG wird auch weiterhin die qualitativ hochwertige Entwicklung unserer Industrie fördern. Das Unternehmen bietet hochmoderne Teile und Systemausstattung und führt unaufhörlich Innovationen ein und kann so das Vertrauen von immer mehr internationalen Kunden gewinnen", sagte Lu Chuan, President von XCMG.Informationen zu XCMGXCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen für Baumaschinen, das auf eine 77-jährige Geschichte zurückblickt. Momentan liegt es auf Platz Vier in der weltweiten Baumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in über 187 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.Weitere Informationen finden Sie unter: www.xcmg.com, oder auf den XCMG Seiten auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.