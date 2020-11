Netzwerkexperten können jetzt in einem Durchgang WLAN-Netzwerke vermessen und kabelgebundene und drahtlose Infrastrukturen abbilden - damit sparen sie Zeit und erhalten unübertroffene Transparenz.

COLORADO SPRINGS, Colo., Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly kündigt eine branchenweit neue Topologie-Mapping-Funktion an, mit der Netzwerkexperten gleichzeitig ihre WLAN-Netzwerke vermessen und kabelgebundene Infrastrukturen abbilden können. Über den Cloud-Dienst Link-Live erfolgt die Kartenerstellung dann automatisiert.



Mike Parrottino, CEO von NetAlly, erklärt: "Die Bereitstellung neuer innovativer Funktionen in Link-Live ist Teil unserer kontinuierlichen Investitionen in unser Software-Portfolio und bietet unseren AllyCare Premium-Support-Kunden zusätzliche Funktionen und Vorteile."

Anfang dieses Jahres hat NetAlly die App AirMapper Site Survey für den Netzwerk-Analyzer EtherScope nXGangekündigt. Mit der Multifunktechnologie des Analyzers und der patentierten Netzerkerkennungs-Engine können Benutzer jetzt aktiv die Topologie des Netzwerks ermitteln und gleichzeitig passiv die WLAN-Kanäle scannen. Das Gerät sendet die Daten an den Cloud-Dienst Link-Live, wo Benutzer Filter und Steuerelemente anwenden können, um die angezeigten Informationen anzupassen. Mit einem Klick kann die Karte in Microsoft Visio exportiert werden. Grundlegende Mapping-Funktionen stehen allen EtherScope nXG-Besitzern zur Verfügung. Benutzer mit AllyCare Premium-Support verfügen zusätzlich über detaillierte Kartenkonfigurationsmöglichkeiten und die Exportfunktion.

"Denken Sie an die Zeitersparnis und Transparenz für Netzwerkexperten", kommentiert James Kahkoska, CTO von NetAlly. "Mit einem einzigen Rundgang am Standort können sie die Abdeckung und Leistung des WLAN-Netzwerks vermessen und erhalten gleichzeitig vollständige Transparenz über die kabelgebundene Infrastruktur, die das Wireless LAN unterstützt."

Neben der einzigartigen WLAN-Vermessung bei gleichzeitiger Erkennung der kabelgebundenen Infrastruktur kann die Mapping-Funktion auch jederzeit unabhängig verwendet werden, wenn der Benutzer aktualisierte Netzwerkdiagramme erstellen möchte.

"Was sonst eine langwierige, zeitaufwändige Aufgabe ist oder ein Projekt, für das zunächst Investitionen in teure Mapping-Software erforderlich sind, erfolgt jetzt automatisiert und minutengenau", erklärt Kahkoska. "In Kombination mit der WLAN- und Wired-Ethernet-Analyse des EtherScope nXG verfügen Netzwerkexperten jetzt über ein leistungsstarkes Tool für die Netzwerkvalidierung, Fehlerbehebung und Dokumentation."

Lee Badman, WLAN-Architekt und Blogger (@wirednot) stimmt zu: "Zeit war schon immer Geld im Netzwerk-Support, und die Zeit, die diese Netzwerk-Mapping-Funktion spart, revolutioniert die Arbeit in komplexen Umgebungen. Ich sehe den EtherScope nXG inzwischen als einen Leistungsmultiplikator, der die Anzahl der Tools und Skills reduziert, die erforderlich sind, um im WLAN-Support erfolgreich zu sein. Jetzt gibt es auch für den LAN-Teil einen massiven Produktivitätsschub."

Das Mapping von kabelgebundenen Netzwerkinfrastrukturen ist auch mit dem kürzlich eingeführten LinkRunner 10G Advanced Ethernet Tester des Unternehmens möglich. Über das AllyCare-Supportprogramm von NetAlly wird die Netzwerkerkennungs-Engine direkt auf dem Gerät aktiviert und ermöglicht den Zugriff auf alle Netzwerk-Mapping-Funktionen in Link-Live.

Weitere Informationen zu den Netzwerk-Topologie-Mapping-Funktionen von NetAlly finden Sie unter: https://netally.com/networkmapping.

Über NetAlly

Die NetAlly-Produktfamilie von Netzwerktest- und Analyselösungen hilft Netzwerk-Engineers und -technikern seit Jahrzehnten dabei, komplexe drahtgebundene und drahtlose Netzwerke optimal einzurichten, zu verwalten und zu warten. Seit der Entwicklung des ersten tragbaren Netzwerk-Analyzers der Branche im Jahr 1993 setzt NetAlly weiterhin den Standard für die tragbare Netzwerkanalyse. Mit Tools wie EtherScopenXG, AirMagnet, LinkRunner, LinkSprinter, AirCheckund weiteren Produkten vereinfacht NetAlly die Komplexität von Netzwerktests, bietet sofortige Transparenz für eine effiziente Problemlösung und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen dem Personal vor Ort und den Remoteexperten. Um mehr zu erfahren und zu sehen, wie NetAlly die Netzwerkexperten dabei unterstützt, ihre Arbeit schneller zu erledigen, besuchen Sie https://netally.com.

Kontakt: Dan Klimke, NetAlly

E-Mail: marketing@netally.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5878b18d-dd16-4c53-9213-e8cf0354d6d1