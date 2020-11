Armada Hoffler Properties (ISIN: US04208T1088, NYSE: AHH) wird für das vierte Quartal 2020 eine Dividende in Höhe von 11 US-Cents auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 7. Januar 2021 (Record date: 30. Dezember 2020). Insgesamt schüttet das Immobilienunternehmen auf das Jahr gerechnet 44 US-Cents an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,88 US-Dollar (Stand: 10. November 2020) entspricht das einer ...

