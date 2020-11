Nationaler Umweltpreis der IGORA-Genossenschaft geht in die Kantone Luzern, Appenzell und Aargau^.Thalwil - Der nationale Umweltpreis Prix Metallrecycling 2020 geht an das Gymnasium St. Klemens in Ebikon LU, das Pharmaunternehmen Hänseler AG in Herisau AR und Help for Family in Turgi AG. Die drei Gewinner überzeugen mit ihren Sammeltaten und motivieren vor allem Jugendliche, Mitarbeitende und Vereinsmitglieder zum Sammeln von Metallverpackungen. Sie werden mit je 1000 Franken sowie viel...

