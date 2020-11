Die Aktien von TUI (WKN: TUAG00) und der Lufthansa (WKN: 823212) haben am Montag dieser Woche ein wirklich starkes Lebenszeichen präsentieren können. In der Spitze kletterten beide zwischenzeitlich über 20 %. Doch selbst zum Handelsende konnten die Anteilsscheine ein Plus von 22,3 beziehungsweise 19,6 % retten. Das sind seit Langem die erfolgreichsten Tage dieser gebeutelten Aktien gewesen. Aber sollten Foolishe, unternehmensorientierte Investoren jetzt auf die Aktien setzen? Vielleicht ist weiterhin ...

