home24 erzielt in Q3 2020 ein Umsatzwachstum von 54 %, verbessert die Profitabilität um 13 %-Punkte und hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 an

home24-Umsatz wuchs in Q3 2020 währungsbereinigt auf 118 Millionen Euro bzw. um 54 % verglichen mit dem Vorjahresquartal, angetrieben sowohl durch ein Wachstum an Neukunden als auch durch mehr Umsatz durch Bestandskunden.

Gleichzeitig wurde eine Profitabilitätsverbesserung um 13 %-Punkte in Q3 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreicht, was zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 4 % führte.

Der Cashflow war in Q3 2020 erneut positiv und damit auch über den Zeitraum der letzten zwölf Monate.

Der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 betrug währungsbereinigt 339 Millionen Euro und wuchs damit um 38 % im Vergleich zum Vorjahr.

Der Auftragseingang stieg in Q3 2020 währungsbereinigt um 45 %. In Q4 2020 bleibt das Momentum positiv: home24 verzeichnet aktuell ein währungsbereinigtes Wachstum der Auftragseingänge von über 60 %.

home24 erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr 2020 und plant nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 38 % bis 42 % und einer bereinigten EBITDA-Marge in der Spanne von 2 % bis 4 %.

Berlin, 11. November 2020 - home24 SE ("home24", das "Unternehmen") knüpfte in Q3 2020 an die erfolgreiche Entwicklung der ersten Jahreshälfte 2020 an und verzeichnete ein weiteres Rekordquartal. Angetrieben von einem währungsbereinigten Wachstum der Auftragseingänge von 45 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und der teilweisen Umsatzrealisierung von Aufträgen aus Q2 2020 erzielte das Unternehmen in Q3 2020 einen währungsbereinigten Umsatz von 118 Millionen Euro (Vorjahr: 85 Millionen Euro). Verglichen mit dem Vorjahresquartal entspricht dies einer Steigerung von 54 %. Aufgrund der Abwertung des brasilianischen Real gegenüber dem Euro fällt der Währungseffekt bei den Geschäftszahlen zusehends deutlicher ins Gewicht. Einschließlich dieser Währungseffekte lag der Konzernumsatz in Q3 2020 39 % über dem des Vorjahresquartals. In Q3 2020 konnte der Umsatz in Brasilien währungsbereinigt um 88 % auf 29 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden, in Europa wuchs er um 42 % auf 89 Millionen Euro.

Insgesamt hat das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 seinen Umsatz währungsbereinigt auf 339 Millionen Euro (Vorjahr: 262 Millionen Euro) erhöht, was einem Wachstum von 38 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Unter Berücksichtigung der Währungseffekte lagen die Einnahmen 29 % über dem Vorjahreswert. Europa verzeichnete eine Umsatzsteigerung von 34 % auf 265 Millionen Euro, während Brasilien währungsbereinigt um 49 % auf 74 Millionen Euro wuchs.

In Q3 2020 erreichte home24 eine signifikante Profitabilitätsverbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 13 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr, was zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 4 % zum Ende von Q3 2020 führte. Damit fügte das Unternehmen dem bereits in Q2 2020 erreichten Meilenstein, ein ausgeglichenes, bereinigtes EBITDA über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu erreichen, mit Q3 2020 ein weiteres profitables Quartal hinzu. Dies gelang, obwohl das dritte Jahresquartal gewöhnlicherweise ein weniger profitables Investitionsquartal ist. Entscheidende Faktoren für diese Entwicklung waren die in den vergangenen Quartalen getätigten Plattform-Investitionen sowie die vorteilhaften Nachfrageeffekte durch sowohl Neu- als auch Bestandskunden. In den letzten beiden Quartalen gelang es home24, mehr als 400.000 aktive Kunden hinzuzugewinnen. Dies ist eine stärkere Steigerung als zuvor in einem Zweijahreszeitraum erreicht wurde. home24 zählt jetzt knapp zwei Millionen aktive Kunden, was eine solide Grundlage für künftigen, wiederkehrenden Umsatz darstellt.

Die Profitabilitätsverbesserung hat sich auch positiv auf die Cash-Position des Unternehmens ausgewirkt. So stiegen die liquiden Mittel in Q3 2020 um 1 Million Euro, trotz der Rückzahlung einer Fazilität in Höhe von 6 Millionen Euro. Ende September 2020 belief sich die Cash-Position des Unternehmens auf 48 Millionen Euro, was einem Anstieg von ca. 5 Millionen Euro im Vergleich zum Ende von Q3 2019 entspricht.

"In den aktuell durch Unsicherheit geprägten Zeiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung und der Pandemie liefert home24 weiterhin starke operative als auch finanzielle Ergebnisse. Unser Wachstum im dritten Quartal und die stark gestiegene Profitabilität sind Beleg dafür, dass sich die Investitionen der letzten Jahre auszahlen und zusammen mit der hervorragenden Arbeit des gesamten home24-Teams zu nachhaltigem Erfolg führen. Unsere oberste Priorität hat aktuell weiterhin die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner", sagt Marc Appelhoff, CEO von home24. "Der Home & Living-Bereich erlebt aktuell einen positiven Wachstumsschub, wobei sich insbesondere die Online-Nachfrage zusehends beschleunigt. Wir erwarten, dass das Zuhause für die Konsumenten auch in Zukunft noch mehr an Wichtigkeit gewinnt. Deshalb gehen wir davon aus, dass die weiter steigende Online-Penetration unsere langfristige Wachstumsstrategie weiter vorantreiben wird, insbesondere da sich unsere Kunden an das positive Online-Einkaufserlebnis bei home24 erinnern werden."

Angepasster finanzieller Ausblick

Auch unter Berücksichtigung der erheblichen Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hebt home24 seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 an. Auf der Grundlage der starken ersten drei Quartale 2020 und der Kenntnis über die Q4 2020-Zahlen bis zum heutigen Tage plant das Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum unter konstanter Währung von 38 % bis 42 % (zuvor von 25 % bis 35 %). Zudem erwartet home24 eine bereinigte EBITDA-Marge von 2 % bis 4 % (zuvor von 1 % bis 3 %).

