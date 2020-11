Im DAX zeichnet sich am Mittwoch eine weitere Beruhigung nach dem spektakulären Wochenauftakt ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13.156 Punkten nur wenige Punkte unter dem Vortagesniveau. Am Montag war der DAX getrieben durch neue Impfstoffhoffnung und den US-Wahlsieg von Joe Biden auf fast 13.300 Punkte gestiegen. Hier traf er im Chart dann jedoch zunächst auf massiven Widerstand.In den USA blieben Dow Jones und der marktbreite S&P 500 am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...