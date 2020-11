DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages Veterans Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Im Kampf um die künftige Mehrheit im mächtigen US-Senat haben die Republikaner einen wichtigen Teilerfolg errungen. Nach engem Rennen um einen im Bundesstaat North Carolina zu vergebenen Senatssitz konnte sich der bisherige republikanische Mandatsinhaber Thom Tillis durchsetzen. Tillis' Sieg bedeutet, dass die Republikaner bei den parallel zur Präsidentschaftswahl vor einer Woche abgehaltenen Kongresswahlen bislang 49 der 100 Sitze im Senat erringen konnten. Die Demokraten stehen derzeit bei 48 Sitzen. Offen ist noch die künftige Besetzung eines im Bundesstaat Alaska zu vergebenden Senatssitzes sowie der zwei Sitze, die dem Bundesstaat Georgia zustehen. Bisher hat die Republikanische Partei des bei den Wahlen vor einer Woche unterlegenen Präsidenten Donald Trump im Senat eine Mehrheit von 53 der Sitze. Können die Republikaner ihre Mehrheit in der Kammer verteidigen, würde dies dem neugewählten Präsidenten Joe Biden das Regieren erheblich erschweren. Bei den noch ausstehenden Senatsbesetzungen wird allgemein erwartet, dass auch in Alaska der republikanische Mandatsinhaber gewinnt. Alle Augen richten sich damit auf Georgia. Dort fällt die Entscheidung über die beiden Sitze erst Anfang des neuen Jahres. Am 5. Januar treten in dem Südstaat der republikanische Senator David Perdue und sein demokratischer Rivale Jon Ossoff sowie die republikanische Senatorin Kelly Loeffler und der Demokrat Raphael Warnock gegeneinander an.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.561,75 +0,28% Nasdaq-100-Indikation 11.684,00 +0,49% Nikkei-225 25.349,60 +1,78% Hang-Seng-Index 26.362,80 +0,23% Kospi 2.485,87 +1,35% Shanghai-Composite 3.342,23 -0,53% S&P/ASX 200 6.449,70 +1,72%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während Tokio, Sydney und Seoul deutlich zulegen, tendieren die chinesischen Aktienmärkte wenig verändert und die Plätze in Singapur und Malaysia leichter.An den an zulegenden Börsen sorgt die Hoffnung auf einen erfolgreichen Einsatz des von Biontech und Pfizer gefundenen Impfstoffs gegen das Coronavirus für Zuversicht. In Australien legte das Marktbarometer bereits den fünften Tag in Folge zu. Dort herrscht Zuversicht, dass das Land die zweite Corona-Welle überstanden hat, nachdem es zuletzt an vier Tagen in Folge keine Ansteckung mehr gab. Marktteilnehmer in Tokio führen als Treiber auch den zuletzt von seinen Hochs wieder deutlich zurückgekommenen Yen an, daneben auch die von ihren Tiefs während der Pandemie erholten Unternehmensgewinne. Fujifilm gewinnen nach Vorlage des Geschäftsberichts 4,2 Prozent. Toshiba liegen nach während des Handelsverlaufs vorgelegten Eckdaten 0,8 Prozent im Plus. In Schanghai und Hongkong wird die Stimmung dagegen getrübt von Entwürfen Pekings zur Verhinderung monopolistischer Strukturen in internetbasierten Geschäften. Laut den Experten von KGI Securities signalisiert Peking damit Sorgen bezüglich des rasanten Wachstums bei den Marktführern bei digitalen Plattformen. Entsprechend stehen insbesondere Technologiewerte unter Druck, deren US-Pendants ebenfalls gemieden werden seit der Nachricht über den Impfstoff von Biontech und Pfizer. Der Hang-Seng-Technologie-Subindex liegt über 5 Prozent im Minus.

US-NACHBÖRSE

Beim Fahrdienstvermittler Lyft fielen die Geschäftszahlen zum Vorquartal deutlich erholt aus. Die Aktie legte auf Nasdaq.com um 5,2 Prozent zu. Für Rocket Companies ging es um 1,5 Prozent nach unten. Das erst im August an die Börse gekommene Finanzdienstleistungsunternehmen hatte in seinem Berichtsquartal gewinnseitig die Erwartungen verfehlt, beim Umsatz aber übertroffen. Auch die Aktie des Laserherstellers Coherent gab um 1,5 Prozent nach. Coherent konnte den Gewinn zwar deutlich steigern, allerdings ging der Umsatz zurück. Datadog reagierten mit einem Minus von über 7 Prozent auf den Quartalsbericht. Das auf Cloud-Anwendungen spezialisierte Unternehmen hatte gewinnseitig enttäuscht, den Umsatz zugleich aber über Erwarten deutlich gesteigert. Zudem erhöhte Datadog den Ausblick. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 145 Prozent im Plus. Brooks Automation, ein Anbieter von Automatisierungslösungen für die Halbleiterherstellung, kam mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick gut an. Die Aktie verteuerte sich um 3,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.420,92 0,90 262,95 3,09 S&P-500 3.545,53 -0,14 -4,97 9,74 Nasdaq-Comp. 11.553,86 -1,37 -159,93 28,77 Nasdaq-100 11.624,29 -1,74 -206,10 33,11 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,22 Mrd 1,71 Mrd Gewinner 2.043 2.442 Verlierer 1.014 683 Unverändert 97 65

Uneinheitlich - Die Impfstoff-Euphorie vom Wochenbeginn ebbte etwas ab angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen und der Unklarheit, wann der Impfstoff der breiten Bevölkerung zugänglich sein wird. Außerdem schraubten die Anleger ihre Erwartungen an ein weiteres Coronavirus-Hilfspaket der US-Regierung angesichts der Machtverhältnisse im Kongress nach den Wahlen wieder zurück. Die Nasdaq-Indizes hatten schon am Montag Abgaben verzeichnet, weil Anleger Gewinne in Aktien vieler Technologie-Unternehmen mitnahmen, die von der Pandemie teils besonders stark profitiert hatten. Diese Entwicklung setzte sich fort. Biontech legten nach dem Zahlenausweis um 7,6 Prozent zu. Überdies hatte die EU angekündigt, bis zu 300 Millionen Dosen des von Biontech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs zu kaufen. Die Boeing-Aktie kletterte um 5,2 Prozent. Die US-Luftfahrtbehörde FAA wolle die Zulassung der Maschinen des Typs 737 Max, die im März vergangenen Jahres mit einem weltweiten Flugverbot belegt wurden, am 18. November offiziell verkünden, sagten informierte Personen aus Industrie und Politik.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 2,8 0,15 -102,2 5 Jahre 0,45 2,1 0,43 -147,4 7 Jahre 0,71 3,4 0,68 -153,6 10 Jahre 0,95 2,2 0,93 -149,0 30 Jahre 1,74 2,8 1,72 -132,4

Staatsanleihen waren mit den Impfstoffhoffnungen erneut nicht gefragt, auch wenn sich die Abwärtsdynamik deutlich verlangsamte. Die Zehnjahresrendite stieg um 2,2 Basispunkte auf 0,95 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:45 % YTD EUR/USD 1,1827 +0,1% 1,1819 1,1829 +5,5% EUR/JPY 124,52 +0,1% 124,41 124,23 +2,1% EUR/GBP 0,8913 +0,1% 0,8907 0,8978 +5,3% GBP/USD 1,3271 -0,0% 1,3272 1,3176 +0,1% USD/JPY 105,29 +0,0% 105,26 105,02 -3,1% USD/KRW 1110,02 -0,7% 1117,38 1115,71 -3,9% USD/CNY 6,5997 -0,2% 6,6156 6,6131 -5,2% USD/CNH 6,5901 -0,1% 6,5997 6,6032 -5,4% USD/HKD 7,7534 -0,0% 7,7540 7,7534 -0,5% AUD/USD 0,7309 +0,3% 0,7285 0,7288 +4,3% NZD/USD 0,6894 +0,9% 0,6829 0,6832 +2,4% Bitcoin BTC/USD 15.377,76 -0,0% 15.385,01 15.329,26 +113,3%

Der Dollar tendierte nach dem kräftigen Anstieg am Montag wenig verändert. Der Euro pendelte um die Marke von 1,18 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,02 41,36 +1,6% 0,66 -25,6% Brent/ICE 44,28 43,61 +1,5% 0,67 -27,9%

Weiter aufwärts, wenn auch nicht mehr so rasant wie am Montag, ging es mit den Ölpreisen angesichts der Hoffnung, dass sich bei Verfügbarkeit eines Impfstoffes die Konjunktur und damit auch die Ölnachfrage erholen werden. Zudem hat das US-Energieministerium seine Ölpreisschätzungen für 2021 und 2022 gesenkt. Der Preis für ein Barrel US-Sorte WTI kletterte um 2,7 Prozent auf 41,37 Dollar. Im ganz späten Geschäft und am Mittwoch in Asien steigen die Preise weiter, nachdem ein US-Branchenverband für die vergangene Woche erneut rückläufige Öl-Vorräte berichtet hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.882,88 1.877,80 +0,3% +5,08 +24,1% Silber (Spot) 24,39 24,23 +0,7% +0,16 +36,6% Platin (Spot) 892,65 888,15 +0,5% +4,50 -7,5% Kupfer-Future 3,16 3,16 -0,0% -0,00 +11,7%

Beim Goldpreis kam es nach dem Ausverkauf des Vortags und dem größten Tagesverlust seit sieben Jahren zu einer Gegenbewegung. Der Preis für die Feinunze legte um 0,6 Prozent auf 1.873 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech ist Befürchtungen entgegengetreten, dass der von ihm zusammen mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff zunächst bevorzugt in den Vereinigten Staaten verteilt werden könnte. "Wir haben zusammen mit Pfizer vereinbart, dass wir den Impfstoff gleichmäßig und gerecht verteilen", sagte Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung".

- Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA hat ein neues Rekordhoch erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 201.961 neue Ansteckungsfälle gezählt. Damit wurden die bisherigen Rekordwerte deutlich übertroffen. Der bisherige Höchststand bei den Neuinfektionen in den USA hatte bei rund 127.000 Fällen gelegen und war am vergangenen Samstag erfasst worden. Das jetzige Überschreiten der 200.000-Fälle-Marke ist jedoch teilweise auf die verspätete Übermittlung von Daten am vergangenen Wochenende zurückzuführen.

- In Spanien ist eine Rekordzahl bei den täglich gezählten Todesopfern durch die Corona-Pandemie verzeichnet worden. Innerhalb eines Tages wurden 411 Todesfälle registriert.

- In Deutschland sind 18.487 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Dies war deutlich weniger als der Rekordwert von 23.399 Fällen, den das Institut am vergangenen Samstag gezählt hatte.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Zentralbank hat die Cash Rate unverändert bei 0,25 Prozent belassen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Bereits in der Vorwoche war ein Rückgang von 8,0 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände reduzierten sich um 3,3 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Donnerstag erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang von 700.000 Barrel.

USA/BRASILIEN

Der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro hat dem neugewählten US-Präsidenten Joe Biden mit einem harten Konflikt um die Klimapolitik gedroht. Zu Äußerungen Bidens, der im Wahlkampf die rasch fortschreitende Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes angeprangert hatte, sagte Bolsonaro, "allein mit der Diplomatie" ließen sich solche Konflikte nicht bewältigen. Dazu werde auch "Pulver" gebraucht.

USA

Der neugewählte US-Präsident Joe Biden hat die Weigerung von Amtsinhaber Donald Trump, seine Wahlniederlage anzuerkennen, als "Peinlichkeit" bezeichnet. "Ich denke ganz ehrlich, dass es eine Peinlichkeit ist", sagte Biden. "Wie kann ich das taktvoll sagen: Ich denke, dass es dem Vermächtnis des Präsidenten nicht helfen wird." Zugleich betonte Biden, er bereite ungeachtet der fehlenden Kooperation der Trump-Regierung die Übernahme der Amtsgeschäfte vor. Dass Trump seinen Sieg bislang nicht anerkannt habe, habe "keine großen Auswirkungen auf unsere Planungen", sagte der frühere Vizepräsident.

USA/CHINA - TIKTOK

Die chinesische Muttergesellschaft des Videodienstes TikTok hat bei einem US-Berufungsgericht eine Verlängerung der am Donnerstag endenden Frist für den Verkauf der beliebten Video-Sharing-App beantragt. Die Entscheidung der US-Regierung, einen TikTok-Deal zu erzwingen, sei "willkürlich" und verweigere dem Unternehmen ein ordnungsgemäßes Verfahren nach dem Gesetz, so die Begründung.

BOEING

hat einen Großauftrag für die Modernisierung der F-15-Kampfflugzeugflotte in Saudi Arabien erhalten. Der Auftrag hat laut Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums ein Volumen von 9,8 Milliarden Dollar. Die Vertragslaufzeit betrage fünf Jahre und könne um weitere fünf Jahre verlängert werden.

