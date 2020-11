Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung von US-Staatsanleihen war im Oktober maßgeblich von den Hoffnungen auf ein mögliches Konjunkturpaket und der bevorstehenden US-Wahl geprägt, so die Experten von Union Investment.Republikanern und Demokraten sei letztlich nicht gelungen, einen Kompromiss für Stimulusmaßnahmen zu finden. In der zweiten Monatshälfte habe dann vor allem das Wahlgeschehen das Marktumfeld geprägt. Die Demoskopen hätten Joe Biden als Sieger gewähnt. Sein Wahlprogramm würde die Staatsverschuldung erhöhen. In Kombination mit einer US-Notenbank FED, die sich für eine größere Toleranz gegenüber höheren Inflationsraten ausgesprochen habe, hätten die Renditen leicht angezogen und Ende Oktober knapp unterhalb von 0,9 Prozent rentiert. Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index hätten US-Staatsanleihen im Oktober 1,0 Prozent an Wert verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...