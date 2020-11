DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester - Schanghai im Minus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Zweigeteilt hat sich Börsenlandschaft am Mittwoch in Ostasien und Australien gezeigt. Während Tokio, Sydney, Seoul und Taiwan deutlich zulegten, tendierte Schanghai leichter, ebenso die Plätze in Singapur und Malaysia.

Der bereits auf einem 29-Jahres-Hoch liegende Nikkei-Index in Tokio gewann 1,8 Prozent auf 25.349 Punkte. Hier wie auch an den anderen zulegenden Börsen sorgte die Hoffnung auf einen erfolgreichen Einsatz des von Biontech und Pfizer gefundenen Impfstoffs gegen das Coronavirus für Zuversicht. In Australien legte das Marktbarometer bereits den fünften Tag in Folge zu. Dort herrschte zudem Zuversicht, dass das Land die zweite Corona-Welle überstanden hat, nachdem es zuletzt an vier Tagen in Folge keine lokale Ansteckung mehr gab.

In Seoul war es sogar schon das achte Plus in Folge. Zur anhaltenden Kauflaune hätten gute vorläufige Exportdaten des Landes für die ersten Novembertage beigetragen, hieß es. Zu den Tagesfavoriten gehörten die Fluggesellschaften Asiana Airlines und Korean Air Lines mit Gewinnen von 10 bzw 6 Prozent.

Marktteilnehmer in Tokio führten als Treiber für die weiter steigenden Kurse daneben den zuletzt von seinen Hochs wieder deutlich zurückgekommenen Yen an, daneben auch die von ihren Tiefs während der Pandemie erholten Unternehmensgewinne. Fujifilm gewannen nach Vorlage des Geschäftsberichts 4,4 Prozent. Laut Jefferies sind die Zahlen des Technologiekonzerns besser als erwartet ausgefallen. Die Analysten haben darauf das Kursziel erhöht. Toshiba schlossen nach während des Handelsverlaufs vorgelegten Eckdaten 0,8 Prozent höher. Im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage zog die Aktie der Werbeagentur Dentsu um knapp 4 Prozent an.

Technologieaktien in China extrem schwach

In Schanghai und Hongkong wurde die Stimmung dagegen getrübt von Entwürfen Pekings zur Verhinderung monopolistischer Strukturen im Internet-Geschäft. Laut den Experten von KGI Securities signalisiert Peking damit Sorgen bezüglich des rasanten Wachstums bei einigen Marktführern bei digitalen Plattformen. Entsprechend standen insbesondere Technologiewerte stark unter Druck, deren US-Pendants ebenfalls gemieden werden seit der Nachricht über den Impfstoff von Biontech und Pfizer. Alibaba Group rutschten um gut 8 Prozent ab, JD.com um 8,4 Prozent und Tencent verloren 5,6 Prozent.

In Sydney gehörten Finanzwerte zu den größeren Gewinnern. Die Aktie des Versicherers Suncorp gewann nach starken Geschäftszahlen der Banktochter 3,8 Prozent zu. Die großen Banktitel NAB, Commonwealth Bank und ANZ legten zwischen 2,6 und 3,2 Prozent zu.

Ölpreise weiter auf dem Weg nach oben

Am Ölmarkt stiegen die Preise weiter um fast 3 Prozent. Neben den impfstoffgetriebenen Hoffnungen auf eine Nachfragebelebung beflügelten hier neue US-Vorratsdaten. Diese zeigten einen neuerlichen kräftigen Rückgang der US-Ölvorräte in der vergangenen Woche.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.449,70 +1,72% -3,51% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 25.349,60 +1,78% +5,28% 07:00 Kospi (Seoul) 2.485,87 +1,33% +13,11% 07:00 Schanghai-Comp. 3.342,20 -0,53% +9,58% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.255,86 -0,17% -6,91% 09:00 Taiex (Taiwan) 13.262,19 +1,38% +10,54% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.701,64 -0,12% -16,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.564,05 -0,70% -0,86% 10:00 BSE (Mumbai) 43.304,38 +0,06% +4,84% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:45 % YTD EUR/USD 1,1811 -0,1% 1,1819 1,1829 +5,3% EUR/JPY 124,47 +0,0% 124,41 124,23 +2,1% EUR/GBP 0,8898 -0,1% 0,8907 0,8978 +5,1% GBP/USD 1,3274 +0,0% 1,3272 1,3176 +0,2% USD/JPY 105,40 +0,1% 105,26 105,02 -3,0% USD/KRW 1110,79 -0,6% 1117,38 1115,71 -3,8% USD/CNY 6,6052 -0,2% 6,6156 6,6131 -5,1% USD/CNH 6,6003 +0,0% 6,5997 6,6032 -5,3% USD/HKD 7,7534 -0,0% 7,7540 7,7534 -0,5% AUD/USD 0,7296 +0,2% 0,7285 0,7288 +4,1% NZD/USD 0,6889 +0,9% 0,6829 0,6832 +2,4% Bitcoin BTC/USD 15.394,01 +0,1% 15.385,01 15.329,26 +113,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,41 41,36 +2,5% 1,05 -24,9% Brent/ICE 44,66 43,61 +2,4% 1,05 -27,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.877,47 1.877,80 -0,0% -0,33 +23,7% Silber (Spot) 24,27 24,23 +0,2% +0,04 +36,0% Platin (Spot) 887,23 888,15 -0,1% -0,93 -8,1% Kupfer-Future 3,17 3,16 +0,4% +0,01 +12,1%

