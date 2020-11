NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2740 auf 2700 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Aromenhersteller sollte auch 2021 solide wachsen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Generell seien die Chemieunternehmen aus dem Bereich der Konsumgüter weniger von der Corona-Krise betroffen als diejenigen der breiten Industrie./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 00:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



ISIN: CH0010645932

