Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Handelsmonat Oktober verlief an den Rentenmärkten der Schwellenländer (Emerging Markets, EM) zweigeteilt, so die Experten von Union Investment.Während die ersten beiden Wochen von einer positiven Entwicklung geprägt gewesen seien, hätten in der zweiten Monatshälfte steigende Corona-Fallzahlen sowie der Endspurt im US-Wahlkampf für Unsicherheit gesorgt. Die Anleger hätten sich entsprechend zurückgehalten. Die zu Monatsbeginn erzielten Gewinne hätten auf Gesamtmarktebene nicht aufrechterhalten werden können. Per Saldo sei der J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index auf der Stelle getreten. Die Risikoaufschläge (Spreads) hätten sich hingegen weiter eingeengt. Im Vergleich zum Vormonat sei der Spread um rund zwölf auf 420 Basispunkte gesunken. Ursächlich dafür seien leicht anziehende US-Renditen gewesen. ...

