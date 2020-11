Bei der Aktie von BYD ist es nun endlich zu der überfälligen Korrektur gekommen. Nachdem sich der Wert in den vergangenen vier Monaten während eines steilen Höhenflugs nahezu vervierfacht hat, ist er seit gestern stark gefallen. Auch heute hat das Papier mit einer großen Kurslücke nach unten geöffnet.Noch am letzten Donnerstag markierte die BYD-Aktie mit einem kräftigen Kurssprung nach oben ein neues Allzeithoch bei 21,94 Euro. Nachdem der Kurs sich in den darauffolgenden zwei Tagen knapp darunter ...

