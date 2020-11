Kohle- und Atom-Ausstieg sowie CO2-Bepreisung - der Energiemarkt in Deutschland erlebt einen grundlegenden Umbruch. Ausschlaggebend hierfür ist die Installation von Photovoltaik-Anlagen. Anhand eines Vier-Säulen-Modells zur Finanzierung mittlerer und großer Photovoltaik-Projekte zeigt André Hückstädt, Leiter der Abteilung Energie und Infrastruktur bei der Umweltbank, wie die Energiewende gelingen kann.Ende 2019 erzeugten über 1,7 Millionen Photovoltaik-Anlagen in Deutschland 45,52 Terawattstunden Sonnenstrom und deckten so rund acht Prozent des Brutto-Stromverbrauchs hierzulande ab. Damit hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...