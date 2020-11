Wien (www.anleihencheck.de) - Auch wenn es im Tunnel noch sehr dunkel ist, blicken die Märkte bereits auf das sich aufgrund der "Impfstoffnews" abzeichnete Licht am Ende desselben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe sich der Abgabedruck bei sicheren Häfen wie deutschen oder US-Staatsanleihen gestern weiter fortgesetzt, wenn auch nicht in dem Maße wie zu Wochenbeginn. So hätten zehnjährige US-Staatsanleihen mit in der Spitze 0,97% die 1% Marke ins Visier genommen. Der bereits seit einer Woche zu beobachtende beschleunigte Abwärtstrend bei den Euro-Risikoaufschlägen habe sich weiter fortgesetzt, der italienische Spread zu Deutschland (10J) notiere aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2018. ...

