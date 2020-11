Ford hat mehrere Investitionen in einige US-Werke angekündigt, um dort künftig Elektro-Modelle und -Komponenten produzieren zu können. In Kansas City sollen zum Beispiel 100 Millionen Dollar für den E-Transit investiert werden, zudem soll das Getriebewerk Van Dyke künftig auch Elektromotoren bauen. Zunächst aber zum E-Transit: Der Elektro-Transporter soll am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit vorgestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...