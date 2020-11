Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Ergebnisse von der US-Wahl und BioNTech haben die Märkte in dieser Woche mächtig durcheinander gewirbelt. Das gilt für die großen Indizes weltweit, aber auch für einzelne Aktien. Andreas Lipkow von Comdirect sieht Anzeichen von extremer Euphorie. Bei bestimmten Einzelwerten seien Shortseller auf dem falschen Fuß erwischt worden, so der Marktstratege. So sei es dann zu massiven Kursanstiegen von fast 40 Prozent bei Carnival gekommen. Anlegern rät Lipkow ganz genau hinzusehen und jede Branche, jedes Unternehmen individuell zu bewerten. Allerdings glaubt der Experte, dass die ganz starke Hausse-Bewegung bei den US-Technologiewerten vorbei ist. Außerdem geht es im folgenden Interview um die Zahlen von E.ON, RWE, Adidas, Henkel, der Deutschen Post, McDonald's und Beyond Meat.